В Петербурге пройдет заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ) пройдет в среду в Петербурге, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"9 июня 2021 года в г. Санкт-Петербурге под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.
В заседании примут участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.
Главы военных делегаций обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудят комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.
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