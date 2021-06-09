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СНГ 09.06.2021 09:11

В Петербурге пройдет заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран - участниц Содружества независимых государств (СНГ) пройдет в среду в Петербурге, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"9 июня 2021 года в г. Санкт-Петербурге под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.

Главы военных делегаций обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудят комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]