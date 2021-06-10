Население Азербайджана в январе-мае незначительно увеличило расходы на покупку потребительских товаров

Население Азербайджана приобрело в январе-мае 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 15 млрд 240,6 млн манатов, что на 0,3% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 8 млрд 381,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-маем 2020 года на 2,2%), непродовольственных товаров - 6 млрд 859,4 млн манатов (спад на 1,9%).
По данным комитета, за отчетный период 49,5% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 14,1% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо,5,5% - нипитки и табачные изделия, 5% - электроприборы и мебель, 2,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,5% - прочую непродовольственную продукцию.
За отчетный период 27,7% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 48,9% - частными предпринимателями и 23,4% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-маем 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 17,4% для предприятий, для частных предпринимателей – сократился на 0,9%, на рынках и ярмарках - сократился на 12,7%.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-мае 2021 года составили 167,5 манат, на покупку непродовольственных товаров – 137,1 манат.
По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.
Б.Рустамбеков
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