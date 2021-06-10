Европа должна самостоятельно вырабатывать стратегию в отношении России, Китая, Турции - Макрон

Страны Евросоюза должны стремиться к тому, чтобы самостоятельно, без союзников, определять стратегию в отношении таких стран, как Россия, Китай, Турция, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы должны быть независимыми в том, что касается стратегии по Китаю. Нам нужна независимость при определении стратегии в отношении соседей - России, Турции", - сказал он на пресс-конференции в Париже в преддверии саммита G7 и саммита НАТО.
По словам Макрона, Европа в том, что касается России, должна действовать, чтобы не допустить "новой холодной войны". По его словам, это связано с тем, что ЕС сейчас - это не арена, на которой проходит соперничество других стран, а самостоятельный "игрок" на арене мировой политики.
Президент Франции также подчеркнул, что считает важным, чтобы европейские страны могли реально контролировать то, какие вооружения на их территории размещают союзники.
Макрон намерен перед саммитом НАТО обсудить Карабах с Эрдоганом
В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении еще 26 членов незаконных армянских вооруженных формирований
Баку и Анкара провели межмидовские политические консультации
Equinor продает НПЗ в Дании производительностью 5,5 млн т нефтепродуктов в год
Amazon грозит штраф в размере $425 млн за нарушения европейских практик в сфере защиты данных
Консорциум с участием Vitol покупает 5% в проекте "Роснефти" "Восток Ойл"
Peugeot обвинили во Франции в манипуляции данными о выбросах
Уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения повторной вспышки COVID-19 - ВОЗ
Moderna направила запрос регулятору США на одобрение вакцины от COVID-19 для подростков
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?