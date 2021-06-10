Европа должна самостоятельно вырабатывать стратегию в отношении России, Китая, Турции - Макрон

Страны Евросоюза должны стремиться к тому, чтобы самостоятельно, без союзников, определять стратегию в отношении таких стран, как Россия, Китай, Турция, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы должны быть независимыми в том, что касается стратегии по Китаю. Нам нужна независимость при определении стратегии в отношении соседей - России, Турции", - сказал он на пресс-конференции в Париже в преддверии саммита G7 и саммита НАТО.

По словам Макрона, Европа в том, что касается России, должна действовать, чтобы не допустить "новой холодной войны". По его словам, это связано с тем, что ЕС сейчас - это не арена, на которой проходит соперничество других стран, а самостоятельный "игрок" на арене мировой политики.

Президент Франции также подчеркнул, что считает важным, чтобы европейские страны могли реально контролировать то, какие вооружения на их территории размещают союзники.