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Дальнее зарубежье 10.06.2021 21:25

Европа должна самостоятельно вырабатывать стратегию в отношении России, Китая, Турции - Макрон

Страны Евросоюза должны стремиться к тому, чтобы самостоятельно, без союзников, определять стратегию в отношении таких стран, как Россия, Китай, Турция, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы должны быть независимыми в том, что касается стратегии по Китаю. Нам нужна независимость при определении стратегии в отношении соседей - России, Турции", - сказал он на пресс-конференции в Париже в преддверии саммита G7 и саммита НАТО.

По словам Макрона, Европа в том, что касается России, должна действовать, чтобы не допустить "новой холодной войны". По его словам, это связано с тем, что ЕС сейчас - это не арена, на которой проходит соперничество других стран, а самостоятельный "игрок" на арене мировой политики.

Президент Франции также подчеркнул, что считает важным, чтобы европейские страны могли реально контролировать то, какие вооружения на их территории размещают союзники.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СТРАТЕГИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]