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СНГ 15.06.2021 13:03

Глава МИД Украины надеется на предоставление стране ПДЧ в НАТО в 2022 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2022 году НАТО предоставит Киеву План действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

"Так что если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - написал Кулеба на своей странице в фейсбуке во вторник по итогам саммита НАТО, прошедшего 14 июня в Брюсселе.

В частности, министр отметил, что еще за пару дней до саммита НАТО упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте итоговой декларации встречи на высшем уровне стран Альянса.

"Это правда, что мы ее буквально выгрызли в последний момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей", - пояснил Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины указал, что декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах.

"В ни одной из них союзники ПДЧ для Украины не упоминали. Могли, но не упоминали. Хотя в это время Украина воевала и заслуживала такой поддержки", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, декларация прошедшего саммита имеет гораздо более широкий контекст.

"Это, по сути, план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками, и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.

"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще? Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию", - добавил он.

Глава МИД заявил, что Украина будет членом НАТО. "Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и евратлантическое пространство в целом. Все остальное - это контекст, с которым мы системно работаем", - отметил Кулеба.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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