Президент США Джо Байден не считает, что его российский коллега Владимир Путин думает о "холодной войне".

"Я не думаю, что он думает сейчас о "холодной войне" с США. И я ему сказал, что наши поколения разделены 10 годами(...), и мы не танцуем вместе, но это все в интересах двух стран, и мы не хотим оказаться в условиях ядерной войны, он это понимает. Это не означает, что он готов сложить оружие. Он все равно думает, что он в окружении, и он все равно продолжает ожидать, что мы пытаемся его сместить, у него есть эти опасения", - сказал Байден на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с Путиным.

"Но я не думаю, что они являются движущей силой для развития отношений с США", - подчеркнул Байден.