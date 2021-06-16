Президент США Джо Байден не считает, что его российский коллега Владимир Путин думает о "холодной войне".
"Я не думаю, что он думает сейчас о "холодной войне" с США. И я ему сказал, что наши поколения разделены 10 годами(...), и мы не танцуем вместе, но это все в интересах двух стран, и мы не хотим оказаться в условиях ядерной войны, он это понимает. Это не означает, что он готов сложить оружие. Он все равно думает, что он в окружении, и он все равно продолжает ожидать, что мы пытаемся его сместить, у него есть эти опасения", - сказал Байден на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с Путиным.
"Но я не думаю, что они являются движущей силой для развития отношений с США", - подчеркнул Байден.
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