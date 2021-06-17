Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.039 RUR   0.0235 GBR   2.3789 TRY   0.1973

Цена на нефть

16.06 $/bbl   WTI 72.15 0.03 Brent 74.39 0.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.06.2021 16:35

Путин характеризует Байдена как профессионала, который ничего не пропускает и с которым нужно очень внимательно работать

Образ президента США Джо Байдена, который "рисуют в прессе", не соответствует действительности, это - профессионал, с которым надо работать внимательно, чтобы ничего не пропустить, заявил президент России Владимир Путин.

"Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопрос в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Путин подчеркнул, что Байден прилетел из-за океана и находился в длительной поездке по Европе, а это смена часовых поясов. При этом Байден "выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть больше, часов. Он полностью в материале".

"Может быть, время от времени заглядывал в свои записи - мы все так делаем. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего, Байден - профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - заявил Путин.

Он еще раз подчеркнул, что Байден "собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно это". "И это сразу чувствуется", - подчеркнул президент России.

По его словам, обстановка в ходе переговоров с Байденом была очень доброжелательной. "Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам, они во многом очень расходятся, мы зафиксировали, в чем расходятся", - сказал Путин.

"Но в то же время определили и те направления, те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для США абсолютный приоритет и интерес", - заявил президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БАЙДЕН, МНЕНИЕ


Похожие новости


Путин после саммита РФ-США заявил, что не видит нерешаемых проблем по Севморпути Путин: в целом мы говорили с Байденом "на одном языке", он конструктивный и взвешенный собеседник Путин отвергает утверждения о непредсказуемости политики Москвы Путин воздерживается от прогноза улучшения отношений РФ-США Путин о встрече с Байденом: иллюзий не было и быть не может Путин заявляет об обоснованности признания ФБК экстремистской организацией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]