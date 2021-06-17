Путин характеризует Байдена как профессионала, который ничего не пропускает и с которым нужно очень внимательно работать

Образ президента США Джо Байдена, который "рисуют в прессе", не соответствует действительности, это - профессионал, с которым надо работать внимательно, чтобы ничего не пропустить, заявил президент России Владимир Путин.
"Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопрос в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.
Путин подчеркнул, что Байден прилетел из-за океана и находился в длительной поездке по Европе, а это смена часовых поясов. При этом Байден "выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть больше, часов. Он полностью в материале".
"Может быть, время от времени заглядывал в свои записи - мы все так делаем. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего, Байден - профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - заявил Путин.
Он еще раз подчеркнул, что Байден "собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно это". "И это сразу чувствуется", - подчеркнул президент России.
По его словам, обстановка в ходе переговоров с Байденом была очень доброжелательной. "Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам, они во многом очень расходятся, мы зафиксировали, в чем расходятся", - сказал Путин.
"Но в то же время определили и те направления, те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для США абсолютный приоритет и интерес", - заявил президент РФ.
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