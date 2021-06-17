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СНГ 17.06.2021 16:49

Посол Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон - МИД РФ

Посол России в США Анатолий Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - сказала она на брифинге в четверг.

21 марта в Москву для консультаций прибыл посол РФ в Вашингтоне Антонов, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Джон Салливан. Точные сроки их возвращения не назывались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСОЛ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]