Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке - МАГАТЭ

Выборы президента Ирана, как ожидается, не повлияют на ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в интервью агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Как видится, выборы в Иране не повлияют на ядерную сделку", - приводит агентство слова Гросси.

Одновременно с тем, он отметил, что МАГАТЭ не получали от Тегерана предложение вновь продлить соглашение о мониторинге агентством иранских атомных объектов. При этом неудача с сохранением данных по ядерной деятельности Ирана создаст "черную дыру" в отношении транспарентности ядерной программы Тегерана, отметил Гросси.

Также Гросси заявил, что экономическая ситуация в Иране позволяет ему продолжить обогащение урана и расширять масштабы ядерной программы.

Выборы президента Ирана пройдут в пятницу: борьбу за президентское кресло будут вести четыре кандидата.