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Регион 17.06.2021 21:07

Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке - МАГАТЭ

Выборы президента Ирана, как ожидается, не повлияют на ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в интервью агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Как видится, выборы в Иране не повлияют на ядерную сделку", - приводит агентство слова Гросси.

Одновременно с тем, он отметил, что МАГАТЭ не получали от Тегерана предложение вновь продлить соглашение о мониторинге агентством иранских атомных объектов. При этом неудача с сохранением данных по ядерной деятельности Ирана создаст "черную дыру" в отношении транспарентности ядерной программы Тегерана, отметил Гросси.

Также Гросси заявил, что экономическая ситуация в Иране позволяет ему продолжить обогащение урана и расширять масштабы ядерной программы.

Выборы президента Ирана пройдут в пятницу: борьбу за президентское кресло будут вести четыре кандидата.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, ВЫБОРЫ, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]