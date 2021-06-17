Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке - МАГАТЭ

Выборы президента Ирана, как ожидается, не повлияют на ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в интервью агентству Bloomberg глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Как видится, выборы в Иране не повлияют на ядерную сделку", - приводит агентство слова Гросси.
Одновременно с тем, он отметил, что МАГАТЭ не получали от Тегерана предложение вновь продлить соглашение о мониторинге агентством иранских атомных объектов. При этом неудача с сохранением данных по ядерной деятельности Ирана создаст "черную дыру" в отношении транспарентности ядерной программы Тегерана, отметил Гросси.
Также Гросси заявил, что экономическая ситуация в Иране позволяет ему продолжить обогащение урана и расширять масштабы ядерной программы.
Выборы президента Ирана пройдут в пятницу: борьбу за президентское кресло будут вести четыре кандидата.
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