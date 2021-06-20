AZAL с 11 июля начнет выполнять спецрейсы в Тель-Авив

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 11 июля начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку - Тель-Авив – Баку, говорится в сообщении компании.

Полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по воскресеньям. Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпанииwww.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Согласно решению Оперативного штаба, граждане Израиля с 21 июня могут путешествовать в Азербайджан при условии предоставления сертификата о прохождении полного курса вакцинации (ковид-паспорта), либо сертификата о выздоровлении от болезни, а также справки о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус, оформленной в течение 72 часов до вылета рейса.

Граждане Израиля до 18 лет при въезде в Азербайджан воздушным путем могут представить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста, для детей младше одного года не требуется предоставление сертификатов и справок.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие по этому направлению, должны иметь право въезда на территорию Израиля.

При вылете из Тель-Авива в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.

А. Мамедов