AZAL с 11 июля начнет выполнять спецрейсы в Тель-Авив

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 11 июля начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку - Тель-Авив – Баку, говорится в сообщении компании.
Полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по воскресеньям. Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпанииwww.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Согласно решению Оперативного штаба, граждане Израиля с 21 июня могут путешествовать в Азербайджан при условии предоставления сертификата о прохождении полного курса вакцинации (ковид-паспорта), либо сертификата о выздоровлении от болезни, а также справки о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус, оформленной в течение 72 часов до вылета рейса.
Граждане Израиля до 18 лет при въезде в Азербайджан воздушным путем могут представить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста, для детей младше одного года не требуется предоставление сертификатов и справок.
Граждане Азербайджана, планирующие путешествие по этому направлению, должны иметь право въезда на территорию Израиля.
При вылете из Тель-Авива в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.
Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.
А. Мамедов
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