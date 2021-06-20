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Дальнее зарубежье 20.06.2021 18:20

Начальник Генштаба Герасимов считает, что Россия и США пойдут по пути конструктивного сотрудничества

Россия и США могут пойти по пути конструктивного сотрудничества, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов о переговорах президентов РФ и США в Женеве в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

Герасимов принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня.

17 июня, комментируя итоги саммита, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, как констатировали Путин и Байден, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Вашингтона, военным двух стран удаётся поддерживать диалог по Сирии.

"По Сирии констатация того, что, несмотря даже на очень сложный период в наших двусторонних отношениях, всё-таки нашим военным удавалось и удаётся поддерживать там диалог", - сказал Песков в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, это важный диалог с точки зрения предотвращения конфликтов. "Его нужно поддерживать дальше в интересах просто обычной безопасности, то есть с точки зрения того, что в одном месте находятся военные двух стран. Остальные нюансы обсуждались", - сказал тогда Песков.

В сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по линии генеральных штабов между РФ и США налажен контакт. "С американскими военными у нас также есть контакты на уровне Генерального штаба. Также эти контакты в общем-то довольно конструктивны", - заявил тогда Шойгу.

31 марта и 11 января этого года Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах Герасимов и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. "Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира", - сообщили 11 января в военном ведомстве РФ.

Ранее о переговорах Герасимова и Милли Минобороны РФ сообщало 27 августа, 4 июня, 28 февраля 2020 года и в октябре 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, США, ОБОРОНА, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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