Глава МИД Израиля перед переговорами с Блинкеном заявил об опасениях по поводу СВПД

Новый глава МИД Израиля Яир Лапид заявил перед стартом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что у израильской стороны есть опасения по поводу возможного возобновления работы соглашения по иранскому атому - СВПД.

"У Израиля есть серьезные сомнения по поводу иранской ядерной сделки, которую согласовывают сейчас в Вене", - цитируют европейские СМИ словам Лапида, сказанные в Риме.