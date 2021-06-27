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Дальнее зарубежье 27.06.2021 22:45

Глава МИД Израиля перед переговорами с Блинкеном заявил об опасениях по поводу СВПД

Новый глава МИД Израиля Яир Лапид заявил перед стартом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что у израильской стороны есть опасения по поводу возможного возобновления работы соглашения по иранскому атому - СВПД.

"У Израиля есть серьезные сомнения по поводу иранской ядерной сделки, которую согласовывают сейчас в Вене", - цитируют европейские СМИ словам Лапида, сказанные в Риме.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]