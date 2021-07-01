Валютные резервы ЦБ Азербайджана в I полугодии увеличились на 1,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 455,3 млн на 30 июня 2021 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе-июне 2021 года валютные резервы Центробанка увеличились на 1,3%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В июне валютные резервы ЦБА сократились на 0,1% или на $5,1 млн.

Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.

А.Азизов