Папа римский выразил соболезнования народу Гаити в связи с убийством президента

Папа римский Франциск в четверг выразил свои соболезнования жителям Гаити в связи с убийством президента Жовенеля Моиса, сообщает Vatican News.
Папа направил телеграмму апостольскому нунцию на Гаити - дипломатическому представителю Святого Престола. В послании понтифик выразил свои соболезнования народу Гаити и супруге президента, которая была серьезно ранена и на данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице во Флориде.
Понтифик также заявил о необходимости покончить со "всеми формами насилия как средством решения кризисов и конфликтов", пожелав народу Гаити "будущее, полное братской гармонии, солидарности и процветания".
В данный момент папа римский сам находится в больнице после перенесенной операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.
По сообщению правительства Гаити, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции в среду. Четверо подозреваемых в убийстве, которых начальник полиции Гаити Леон Шарль назвал "наемниками", были ликвидированы и еще двое задержаны. Имена и национальности "наёмников" не раскрываются.
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