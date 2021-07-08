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Происшествия 08.07.2021 18:30

Папа римский выразил соболезнования народу Гаити в связи с убийством президента

Папа римский Франциск в четверг выразил свои соболезнования жителям Гаити в связи с убийством президента Жовенеля Моиса, сообщает Vatican News.

Папа направил телеграмму апостольскому нунцию на Гаити - дипломатическому представителю Святого Престола. В послании понтифик выразил свои соболезнования народу Гаити и супруге президента, которая была серьезно ранена и на данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице во Флориде.

Понтифик также заявил о необходимости покончить со "всеми формами насилия как средством решения кризисов и конфликтов", пожелав народу Гаити "будущее, полное братской гармонии, солидарности и процветания".

В данный момент папа римский сам находится в больнице после перенесенной операции на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.

По сообщению правительства Гаити, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции в среду. Четверо подозреваемых в убийстве, которых начальник полиции Гаити Леон Шарль назвал "наемниками", были ликвидированы и еще двое задержаны. Имена и национальности "наёмников" не раскрываются.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ГАИТИ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]