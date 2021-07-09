Ненефтяной экспорт Азербайджана в I полугодии составил около $1,2 млрд – министр

Азербайджан в первом полугодии 2021 года увеличил экспорт ненефтяной продукции на 27,1% - до $1 млрд 162,4 млн, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в январе-июне экспорт ненефтяной промышленной продукции вырос на 40,1%.
В целом, экспорт Азербайджана в первом полугодии текущего года увеличился на 14,8%.
Министр подчеркнул, что рост экспорта, наряду с положительным воздействием на финансовую устойчивость, обеспечивает возможность открытия новых рабочих мест и стабильность валютных резервов.
Б.Рустамбеков
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