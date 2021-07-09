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Бизнес и законодательство 09.07.2021 17:19

Ненефтяной экспорт Азербайджана в I полугодии составил около $1,2 млрд – министр

Азербайджан в первом полугодии 2021 года увеличил экспорт ненефтяной продукции на 27,1% - до $1 млрд 162,4 млн, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в январе-июне экспорт ненефтяной промышленной продукции вырос на 40,1%.

В целом, экспорт Азербайджана в первом полугодии текущего года увеличился на 14,8%.

Министр подчеркнул, что рост экспорта, наряду с положительным воздействием на финансовую устойчивость, обеспечивает возможность открытия новых рабочих мест и стабильность валютных резервов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕНЕФТЯНОЙ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]