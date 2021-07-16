Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0229 GBR   2.3526 TRY   0.1984

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.07.2021 11:30

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в июле растет на 0,2% к июню, сделка ОПЕК+ может исполняться на 98%

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первую половину июля составила 1426,3 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. т больше, чем в июне, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В июле РФ, по условиям сделки ОПЕК+, могла нарастить добычу нефти (конденсат в сделке не учитывается) на 39 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и добывать 9,495 млн б/с.

Среднесуточная добыча конденсата в стране в мае составила 106,5 тыс. тонн (статистика запаздывает на месяц), в среднем за 5 месяцев - 108 тыс. тонн. Если учесть, что добыча конденсата была на уровне мая, то добыча только нефти за 15 дней июля составила 1319,8 тыс. т/сутки, или 9,529 млн б/с с коэффициентом баррелизации 7,22, который является средним и меняется в зависимости от добытого объема того или иного сорта нефти.

Таким образом, РФ может в настоящее время добывать примерно на 34 тыс. б/с больше установленного уровня, а исполнение сделки, которое рассчитывается по итогам целого месяца, пока идет на уровне 98%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Экспортная пошлина на нефть с 1 августа повысится на $6,3 - Минфин РФ Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в июне упала на 0,5% к маю, сделка ОПЕК+ может быть исполнена на 98% Сечин: долгосрочная стабильность поставок нефти под вопросом из-за недоинвестирования Новак ожидает, что в 2022г нефтяной рынок вернется к докризисным показателям Небольшой объём нефти Ирана уже летом может выйти на рынок при возобновлении ядерной сделки - Новак Новак: нефтерынок сегодня сбалансирован благодаря небольшому превышению спроса над предложением

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]