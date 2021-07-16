Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в июле растет на 0,2% к июню, сделка ОПЕК+ может исполняться на 98%

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первую половину июля составила 1426,3 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. т больше, чем в июне, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В июле РФ, по условиям сделки ОПЕК+, могла нарастить добычу нефти (конденсат в сделке не учитывается) на 39 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и добывать 9,495 млн б/с.

Среднесуточная добыча конденсата в стране в мае составила 106,5 тыс. тонн (статистика запаздывает на месяц), в среднем за 5 месяцев - 108 тыс. тонн. Если учесть, что добыча конденсата была на уровне мая, то добыча только нефти за 15 дней июля составила 1319,8 тыс. т/сутки, или 9,529 млн б/с с коэффициентом баррелизации 7,22, который является средним и меняется в зависимости от добытого объема того или иного сорта нефти.

Таким образом, РФ может в настоящее время добывать примерно на 34 тыс. б/с больше установленного уровня, а исполнение сделки, которое рассчитывается по итогам целого месяца, пока идет на уровне 98%.