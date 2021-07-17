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Регион 17.07.2021 13:32

ЕС готов активнее участвовать в решении проблем Южного Кавказа - Мишель

Евросоюз предоставит Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы рядом с вами и подтверждаем готовность предоставить Армении финансовый пакет в размере 2,6 млрд. евро, чтобы содействовать приоритетам Армении - это инфраструктуры, цифровая повестка, климат, транспорт, демократические реформы", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном в Ереване в субботу.

Он заявил о намерении Евросоюза более активно вовлекаться в решение проблем Южного Кавказа, укреплять связи с регионом.

"ЕС желает проявить вовлеченность в регионе, укрепить связи с региональными странами, провести работу к подготовке к саммиту Восточного партнерства. По его словам, ЕС содействует работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта", - сказал Мишель.

"Мы поощряем продолжить работу для установления стабильности и благосостояния региона. Надеемся, что станет возможным решить вопрос пленных, карт минных полей, демаркаций и делимитации границ. Надеемся, что получится путем переговоров решить вопросы отвод войск со спорных территорий, чтобы начать обсуждения по сотрудничеству, по транспортным коммуникациям, что будет содействовать экономическому развитию. Мирные переговоры важны. ЕС готов быть рядом, готов быть конструктивным партнером для решения проблемных вопросов и продвижения демократических ценностей", - сказал Мишель.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]