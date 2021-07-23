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Дальнее зарубежье 23.07.2021 22:42

В Женеве 28 июля пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратстабильности

МИД РФ сообщает, что 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, делегации сторон возглавят замглавы МИД России и первый замгоссекретаря США.

"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

"Межведомственные делегации сторон возглавят заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и первый заместитель Государственного секретаря США Уэнди Шерман", - сообщает МИД.

"Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, СТРАТСТАБИЛЬНОСТЬ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]