В Женеве 28 июля пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратстабильности

МИД РФ сообщает, что 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, делегации сторон возглавят замглавы МИД России и первый замгоссекретаря США.
"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.
"Межведомственные делегации сторон возглавят заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и первый заместитель Государственного секретаря США Уэнди Шерман", - сообщает МИД.
"Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - отмечается в сообщении.
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