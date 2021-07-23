В Женеве 28 июля пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратстабильности

МИД РФ сообщает, что 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, делегации сторон возглавят замглавы МИД России и первый замгоссекретаря США.

"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

"Межведомственные делегации сторон возглавят заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и первый заместитель Государственного секретаря США Уэнди Шерман", - сообщает МИД.

"Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - отмечается в сообщении.