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Внешняя политика 26.07.2021 15:08

Президент Алиев сменил послов Азербайджана в США и Великобритании

Президент Ильхам Алиев отозвал Элина Сулейманова с должности посла Азербайджана в США, назначил его послом в Великобританию, Ирландию, Исландию и Данию.

Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте главы государства.

Другим распоряжением, новым послом Азербайджана в США назначен Хазар Ибрагим.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 26 июля подписал распоряжение об отзыве Хазара Ибрагима с должности посла Азербайджана в Турции.

Алиев 23 июля подписал распоряжение об отзыве Таира Тагизаде с должности посла Азербайджана в Великобритании, Ирландии, Исландии и Дании и назначил его послом в Венгрию.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]