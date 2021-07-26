Президент Алиев сменил послов Азербайджана в США и Великобритании

Президент Ильхам Алиев отозвал Элина Сулейманова с должности посла Азербайджана в США, назначил его послом в Великобританию, Ирландию, Исландию и Данию.
Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте главы государства.
Другим распоряжением, новым послом Азербайджана в США назначен Хазар Ибрагим.
Как сообщалось ранее, президент Алиев 26 июля подписал распоряжение об отзыве Хазара Ибрагима с должности посла Азербайджана в Турции.
Алиев 23 июля подписал распоряжение об отзыве Таира Тагизаде с должности посла Азербайджана в Великобритании, Ирландии, Исландии и Дании и назначил его послом в Венгрию.
А.Азизов
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