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СНГ 28.07.2021 12:03

Путин заявил, что мусульманские страны могут рассчитывать на поддержку России в преодолении региональных кризисов

Мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы подчеркнуть, что наши партнёры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизм", - говорится в приветственной телеграмме Путина участникам XII Международного экономического саммита "Россия - исламский мир".

В документе отмечается, что отношения между Россией и мусульманскими странами "традиционно носят дружественный, конструктивный характер".

"Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях", - говорится в телеграмме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МУСУЛЬМАНЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]