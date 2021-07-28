Путин заявил, что мусульманские страны могут рассчитывать на поддержку России в преодолении региональных кризисов

Мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы подчеркнуть, что наши партнёры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизм", - говорится в приветственной телеграмме Путина участникам XII Международного экономического саммита "Россия - исламский мир".
В документе отмечается, что отношения между Россией и мусульманскими странами "традиционно носят дружественный, конструктивный характер".
"Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях", - говорится в телеграмме.
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