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Дальнее зарубежье 28.07.2021 20:45

Англия будет принимать туристов из США и ЕС без обязательного карантина - СМИ

Для путешествующих в Англию из США и стран ЕС с августа отменяют необходимый карантин при условии наличия у них полной вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Изменения правил вступят в силу 2 августа в 04:00 по местному времени (06:00 мск).

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что нововведения распространяются на жителей, которые сделали прививки вакцинами, одобренными в ЕС и США, однако при этом им все еще нужно будет пройти тестирование на коронавирус до прибытия в Англию и на второй день пребывания в стране.

Как сообщает в свою очередь телеканал Sky News, по данным источников, граждане США должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации, а жители стран ЕС - так называемые "зеленые паспорта", введенные на территории союза в июле. Таким образом туристы смогут избежать 10-дневной изоляции по прибытии в Англию.

В настоящее время прибывающие в Англию из стран "оранжевого списка", в который включены США и большинство государств ЕС, могут избежать карантина в случае прохождения вакцинации на территории Великобритании. Исключением из этого правила является Франция.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЕС, ПУТЕШЕСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]