Англия будет принимать туристов из США и ЕС без обязательного карантина - СМИ

Для путешествующих в Англию из США и стран ЕС с августа отменяют необходимый карантин при условии наличия у них полной вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Изменения правил вступят в силу 2 августа в 04:00 по местному времени (06:00 мск).
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что нововведения распространяются на жителей, которые сделали прививки вакцинами, одобренными в ЕС и США, однако при этом им все еще нужно будет пройти тестирование на коронавирус до прибытия в Англию и на второй день пребывания в стране.
Как сообщает в свою очередь телеканал Sky News, по данным источников, граждане США должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации, а жители стран ЕС - так называемые "зеленые паспорта", введенные на территории союза в июле. Таким образом туристы смогут избежать 10-дневной изоляции по прибытии в Англию.
В настоящее время прибывающие в Англию из стран "оранжевого списка", в который включены США и большинство государств ЕС, могут избежать карантина в случае прохождения вакцинации на территории Великобритании. Исключением из этого правила является Франция.
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