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СНГ 28.07.2021 22:15

Украина и США подпишут соглашение о проектах по разработкам и испытаниям военной техники

Кабинет министров Украины в среду одобрил проект распоряжения о подписании соглашения с США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки военной техники, полномочия на подписание документа предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану, сообщает управление прессы и информации украинского оборонного ведомства.

"Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность: проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов; получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития; проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением отсутствующих в Украине оборудования и технологий", - говорится в сообщении.

Также соглашение открывает возможность привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями, а также повышать научно-исследовательский потенциал Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.

В ведомстве отмечают, что реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, заключаемых между министерством обороны Украины и департаментом обороны США.

"Подписание соглашения планируется во время визита президента Украины в США и станет очередным важным шагом в развитии стратегического партнерства с США в области вооружений", - подчеркнули в Минобороны.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, США, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]