ЕБРР утвердит осенью выделение 10 млн евро на модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует осенью утвердить кредит в размере 10 млн евро для производственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
«Банк поддержит модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов (сбор мусора, уборку улиц) в городе Гянджа, а также повышение операционной и финансовой эффективности объединения. Утверждение кредита на эти цели планируется 14 сентября 2021 года», - подчеркнули в банке.
По оценкам ЕБРР, проект позволит улучшить услуги по сбору мусора в городе Гянджа с точки зрения охвата услуг и соблюдения стандартов охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.
Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн евро.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,5 млрд евро для реализации 177 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 36 проектов, на которые было выделено 1,124 млрд евро.
А.Азизов
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