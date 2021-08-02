Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 7 месяцев увеличились на 2%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 496,5 млн на 30 июля 2021 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе-июле 2021 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В июле валютные резервы ЦБА увеличились на 0,6% или на $41,2 млн.

Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.

Х.Насирзаде