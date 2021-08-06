В Турцию через территорию Грузии вошли 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана - Чавушоглу

40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана вошли на территорию Турции через территорию Грузии, заявил на пресс-конференции в пятницу глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.
"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня вечером 200 пожарных будут доставлены самолетом в район Даламан", - отметил Чавушоглу.
Напомним, в ходе телефонного разговора Алиева и Эрдогана в пятницу, президент Азербайджана предложил дополнительно отправить еще 200 специально обученных пожарных, тем самым, довести число пожарных из Азербайджана до 710 человек.
Э.Шафиев
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