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Внешняя политика 06.08.2021 23:47

В Турцию через территорию Грузии вошли 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана - Чавушоглу

40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана вошли на территорию Турции через территорию Грузии, заявил на пресс-конференции в пятницу глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня вечером 200 пожарных будут доставлены самолетом в район Даламан", - отметил Чавушоглу.

Напомним, в ходе телефонного разговора Алиева и Эрдогана в пятницу, президент Азербайджана предложил дополнительно отправить еще 200 специально обученных пожарных, тем самым, довести число пожарных из Азербайджана до 710 человек.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПОЖАРЫ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]