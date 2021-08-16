Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.3556 TRY   0.1995

Цена на нефть

13.08 $/bbl   WTI 68.44 -0.65 Brent 70.59 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.08.2021 15:08

Азербайджан в январе-июле экспортировал в Европу 3 млрд кубометров газа на $0,8 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-июль 2021 года составил 12 млрд 61 млн 122,84 тыс. кубометров, что на 56,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В отчетный период экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $2 млрд 14 млн 914,97 тыс. (рост на 35,4%). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 17,68% от общего объема экспорта из Азербайджана (в январе-июле 2020 года - 16,3%)", - отметили в комитете.

По данным комитета, в Турцию поставлено 6 млрд 793 млн 223,8 тыс. кубометров на сумму $974 млн 456,63 тыс., в Грузию - 2 млрд 94 млн 456,69 тыс. кубометров на $261 млн 704,04 тыс.

В Италию в указанный период поставлено 2 млрд 561 млн 584,64 тыс. кубометров на $658 млн 300,34 тыс., Грецию - 344 млн 85,15 тыс. кубометров на $96 млн 100,99 тыс., Болгарию - 134 млн 907,93 тыс. кубометров на $19 млн 309,95 тыс. Таким образом, за 7 месяцев в Европу поставлено 3 млрд 40 млн 577,72 тыс. кубометров газа на сумму $773 млн 711,28 тыс.

Кроме того, поставки газа в Иран составили 132 млн 864,62 тыс. кубометров газа на $5 млн 43,03 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу. На 2021 год в Европу планируется поставить 5-5,5 млрд кубометров азербайджанского газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ВЫРУЧКА


Похожие новости


Азербайджан в I полугодии экспортировал в Европу газа почти на $450 млн Экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз в I полугодии вырос на 43,5% Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт газа в Турцию на 8% Добыча газа с месторождения Шах-дениз в январе-мае увеличилась на 5% Турция с начала 2021г получила по TANAP 2,5 млрд кубометров газа из Азербайджана – Шахбазов Азербайджан до сих пор экспортировал в Европу по TAP 2,8 млрд кубометров газа – Шахбазов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]