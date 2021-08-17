Спецслужбы стран СНГ отработают пресечение терактов на объектах нефтегазовой отрасли и морской инфраструктуры на совместных учениях

Компетентные органы стран СНГ отработают вопросы предотвращения терактов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли, а также их пресечению в ходе учений "Каспий-антитеррор 2021".
Как сообщили "Интерфаксу" в Антитеррористическом центре СНГ, в Москве прошла совместная командно-штабная тренировка перед началом учений.
"Цель мероприятия - подготовка сотрудников оперативных подразделений компетентных органов стран Содружества к согласованным практическим действиям по выявлению признаков подготовки террористических актов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли, а также их пресечению в ходе первого этапа совместного антитеррористического учения "Каспий-Антитеррор-2021", - сообщили в центре.
Москву посетили делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также органов СНГ.
Тренировка стала одним из подготовительных элементов совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Каспий-Антитеррор-2021", ключевые вопросы которого будут связаны с технологиями обеспечения безопасности прикаспийского региона.
"Первый этап учения пройдет на территории восьми государств Содружества (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана) с 23 по 26 августа т.г., второй этап (силовая фаза) - 2 сентября в г. Актау (Республика Казахстан)",- сообщили в АТЦ.
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