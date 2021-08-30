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Культура 30.08.2021 12:30

Президент Алиев принял участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева.

"Президент и первая леди также ознакомились с выставками "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры" и "Снова на Родине: жемчужины Карабахского искусства", - сообщает сайт главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ШУША, ПРЕЗИДЕНТ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]