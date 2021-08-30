Президент Алиев принял участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных Фондом Гейдара Алиева.

"Президент и первая леди также ознакомились с выставками "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры" и "Снова на Родине: жемчужины Карабахского искусства", - сообщает сайт главы государства.

Э.Шафиев