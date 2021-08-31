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Это интересно 31.08.2021 13:42

Песков: Путин обладает необходимым защитным уровнем антител от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса обладает уровнем антител, достаточным для защиты от COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител", - сказал он журналистам.

При этом Песков отказался говорить о состоянии здоровья Путина, заметив, что Кремль не практикует это.

"Информация о состоянии здоровья президента является непубличной", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Песков обратил внимание, что о работе главы государства сообщается ежедневно, и сам Путин "активно работает".

Отвечая на вопрос, насколько часто президент сдает ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу, его пресс-секретарь сказал: "Настолько, насколько это целесообразно с точки зрения врачей".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, АНТИТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]