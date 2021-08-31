Азербайджан в январе-июле увеличил ненефтяной экспорт на 30,5%

По итогам января-июля 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил $1,4 млрд, что на 30,5% больше показателя 7 месяцев 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

"В целом, за 7 месяцев текущего года экспорт сахара увеличился в 2,3 раза, черных металлов и продукции из них - в 2,4 раза, хлопка-волокна - в 2,8 раза, алюминия и алюминиевой продукции - на 42%", - подчеркивает Центр.

В 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года. Спад был обусловлен негативным влиянием ограничений из-за COVID-19.

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит около $4 млрд.

Б.Рустамбеков