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Бизнес и законодательство 31.08.2021 13:44

Азербайджан в январе-июле увеличил ненефтяной экспорт на 30,5%

По итогам января-июля 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил $1,4 млрд, что на 30,5% больше показателя 7 месяцев 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

"В целом, за 7 месяцев текущего года экспорт сахара увеличился в 2,3 раза, черных металлов и продукции из них - в 2,4 раза, хлопка-волокна - в 2,8 раза, алюминия и алюминиевой продукции - на 42%", - подчеркивает Центр.

В 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года. Спад был обусловлен негативным влиянием ограничений из-за COVID-19.

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит около $4 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]