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СНГ 02.09.2021 11:25

Военная помощь США Киеву может обернуться эскалацией конфликта в Донбассе - Песков

Готовность Вашингтона оказать военную помощь Украине может сказаться негативным образом на конфликте на юго-востоке страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы также обратили внимание по планы по оказанию военной помощи США для Украины. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем, подчеркнул Песков, в Москве не услышали и не увидели пожеланий Вашингтона, озвученных президенту Владимиру Зеленскому, в плане выполнения Минских договоренностей.

"Об этом мы не видели ни одного слова в сообщении", - сказал Песков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]