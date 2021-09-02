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Дальнее зарубежье 02.09.2021 20:51

Борель увидел в уходе США из Афганистана сигнал о том, что Европа должна учиться действовать самостоятельно

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг заявил, что ситуация с выводом американских военных из Афганистана должна стать сигналом для Европы о том, что ей необходимы возможностями, чтобы действовать самостоятельно на мировой арене.

"Это предупреждение для европейцев о необходимости пробудиться и самим брать на себя ответственность", - сказал Боррель на пресс-конференции, комментируя вывод сил США из Афганистана.

Он отметил, что "это не направлено против НАТО или альянса США-ЕС, это просто способ становиться сильнее, брать ответственность".

По его словам, "нет других способов решать современные проблемы, кроме как уметь действовать самостоятельно". В частности, по его мнению, у ЕС должны быть собственные военные возможности: это даст возможность европейцам в некоторых ситуациях действовать без НАТО.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, США, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]