Борель увидел в уходе США из Афганистана сигнал о том, что Европа должна учиться действовать самостоятельно

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг заявил, что ситуация с выводом американских военных из Афганистана должна стать сигналом для Европы о том, что ей необходимы возможностями, чтобы действовать самостоятельно на мировой арене.

"Это предупреждение для европейцев о необходимости пробудиться и самим брать на себя ответственность", - сказал Боррель на пресс-конференции, комментируя вывод сил США из Афганистана.

Он отметил, что "это не направлено против НАТО или альянса США-ЕС, это просто способ становиться сильнее, брать ответственность".

По его словам, "нет других способов решать современные проблемы, кроме как уметь действовать самостоятельно". В частности, по его мнению, у ЕС должны быть собственные военные возможности: это даст возможность европейцам в некоторых ситуациях действовать без НАТО.