Boeing потерял заказ на новые самолеты MAX 10 от Ryanair, одного из своих крупнейших клиентов

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. потерял заказ на самолеты 737 MAX от своего крупнейшего клиента за пределами США - ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

Коммерческие полеты самолетов 737 MAX, приостановленные в марте 2019 года из-за двух авиакатастроф, возобновились в декабре прошлого года, после того как Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) дало соответствующее разрешение.

Ryanair, являющаяся крупнейшим в Европе авиаперевозчиком-дискаунтером, заказала у Boeing 75 самолетов 737 MAX в прошлом году, еще до возобновления их полетов, что было расценено экспертами как знак уверенности авиакомпании в перспективах самолетов этой серии, пишет The Wall Street Journal.

В текущем году Ryanair начала переговоры с Boeing о приобретении 10 авиалайнеров 737 MAX 10s - новейшей модели этой серии. Отраслевые эксперты, пытающиеся оценить, насколько быстро Boeing сможет восстановить портфель заказов на самолеты 737 MAX, внимательно следили за ходом переговоров.

В понедельник Ryanair заявила о прекращении переговоров, отметив, что разница между ценами, которые устроили бы покупателя и продавца, слишком велика.

"Обе стороны решили больше не тратить времени на эти переговоры", - заявила Ryanair.

Авиакомпания отметила, что и без новых MAX 10 у нее заказано достаточно самолетов, чтобы увеличить парк авиалайнеров до более 600 единиц в соответствии с планом развития ее операций на период до конца 2025 года.

Boeing провела первый тестовый полет самолета MAX 10 в июне этого года, и рассчитывает ввести эту модель в эксплуатацию в 2023 году.

Акции Ryanair теряют в цене 0,7% на торгах в Лондоне во вторник. Стоимость бумаг Boeing, подешевевших накануне на 1,2%, снизилась на 0,3% в ходе предварительных торгов.