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Это интересно 08.09.2021 12:02

Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу 11 сентября выступит в качестве комментатора поединка американского боксера Эвандера Холифилда и бразильского спортсмена Витора Белфорта, сообщают американские СМИ.

Вместе с Трампом комментировать поединок в годовщину терактов 11 сентября будет его сын Дональд Трамп-младший. Они вместе приедут в город Голливуд во Флориде, где спортсмены выйдут на ринг.

"Я с нетерпением жду возможности увидеть вечером в субботу этих двух и поделиться своими мыслями на этот счет, находятся в первых рядах у ринга", - приводят американские СМИ слова экс-президента США.

Поединок будет транслироваться компанией Triller, которая ранее уже приглашала в качестве комментаторов разных знаменитостей, например, репера Snoop Dogg.

Американские СМИ также отмечают, что Трамп в прошлом проявлял большой интерес к боксу и принимал участие в организации и продвижении поединков в 1980-90-х годах.

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Тэги: США, ТРАМП, БОКС, КОММЕНТАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]