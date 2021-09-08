Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу 11 сентября выступит в качестве комментатора поединка американского боксера Эвандера Холифилда и бразильского спортсмена Витора Белфорта, сообщают американские СМИ.
Вместе с Трампом комментировать поединок в годовщину терактов 11 сентября будет его сын Дональд Трамп-младший. Они вместе приедут в город Голливуд во Флориде, где спортсмены выйдут на ринг.
"Я с нетерпением жду возможности увидеть вечером в субботу этих двух и поделиться своими мыслями на этот счет, находятся в первых рядах у ринга", - приводят американские СМИ слова экс-президента США.
Поединок будет транслироваться компанией Triller, которая ранее уже приглашала в качестве комментаторов разных знаменитостей, например, репера Snoop Dogg.
Американские СМИ также отмечают, что Трамп в прошлом проявлял большой интерес к боксу и принимал участие в организации и продвижении поединков в 1980-90-х годах.
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