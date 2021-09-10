Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 26 млрд 460 млн манатов, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 14 млрд 346,9 млн манатов (рост на 2,4%), непродовольственных товаров - 12 млрд 113,1 млн манатов (рост на 3,1%).

По данным комитета, за отчетный период 49% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,2% - на напитки и табачные изделия, 13,9% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,3% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,9% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,4% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 27,7% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 49% - частными предпринимателями и 23,3% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-августом 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 24,6% для предприятий, для частных предпринимателей на 0,9%, на рынках и ярмарках - сократился на 9,2%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-августе 2021 года составили 179,1 манат, на покупку непродовольственных товаров - 151,2 маната.

По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.

Н.Аббасова