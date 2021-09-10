Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 26 млрд 460 млн манатов, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 14 млрд 346,9 млн манатов (рост на 2,4%), непродовольственных товаров - 12 млрд 113,1 млн манатов (рост на 3,1%).
По данным комитета, за отчетный период 49% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,2% - на напитки и табачные изделия, 13,9% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,3% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,9% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,4% - прочую непродовольственную продукцию.
За отчетный период 27,7% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 49% - частными предпринимателями и 23,3% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-августом 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 24,6% для предприятий, для частных предпринимателей на 0,9%, на рынках и ярмарках - сократился на 9,2%.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-августе 2021 года составили 179,1 манат, на покупку непродовольственных товаров - 151,2 маната.
По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.
Н.Аббасова
Cпецназ Азербайджана и Турции успешно выполнил задачи по нейтрализации террористов на море
ВВС Азербайджана и Турции успешно выполнили задачи по уничтожению средств ПВО условного противника
ПВО армии Азербайджана в Нахчыване провели комплексные учения с привлечением авиации
В Азербайджане зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, за сутки скончалось 37 человек
COVID-19 привел в январе-августе к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в 1,3 раза
Более 5 млн иностранных туристов посетили Анталью с начала года
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Пакистан отрицает обвинения в военной помощи талибам в захвате Панджшерской долины
Встреча президентов РФ и Ирана планируется на саммите ШОС - иранский посол
Премьер-министра Канады Трюдо подвергся критике со стороны соперников на предвыборных дебатах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank наградили Сертификатом «Фонда Возрождения Карабаха»
Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект
Будущие школьники Хачмаза приняли участие в акции, организованной Русским домом в Баку (РИКЦ)
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог