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Регион 12.09.2021 23:13

Глава МАГАТЭ намерен выяснить, согласны ли новые власти Ирана придерживаться договоренностей

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует выяснить, готовы ли новые власти Ирана соблюдать договоренности, достигнутые агентством с предыдущим иранским правительством.

"У нас были определенные договоренности с предыдущей администрацией. Нужно будет определить, согласна ли нынешняя администрация выполнять их или же она хочет их видоизменить", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье вечером в Вене.

Гросси, комментируя свой недавний визит в Тегеран, назвал проведенные встречи конструктивными, но признал, что еще многое предстоит сделать, чтобы наладить оптимальный мониторинг иранской ядерной программы. "Невозможно было решить все вопросы за какие-то 10 часов", - отметил он.

Он напомнил, что в ходе поездки смог решить наиболее срочные проблемы - такие как, к примеру, обслуживание инспекционного оборудования.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]