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Дальнее зарубежье 13.09.2021 09:30

КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа

Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа, сообщает агентство "Ренхап".

По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных. Работа над новым типом ракет заняла два года.

Северокорейское агентство ЦТАК называет крылатые ракеты большой дальности "стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение".

"Успешно проведены тщательные испытания компонентов ракеты, множество тестов двигателя, различные лётные испытания, тесты систем контроля и управления, тесты мощности боеголовки, а также - другие испытания", - сообщает ЦТАК.

В сообщениях СМИ не указываются предполагаемые характеристики ракет.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]