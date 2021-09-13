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ТЭК 13.09.2021 16:25

ОПЕК в августе увеличил добычу на 150 тыс. б/с к июлю - до 26,76 млн б/с, сделка ОПЕК+ может быть исполнена на 128%

Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти по сравнению с июлем на 150 тыс. баррелей в сутки - до 26,76 млн б/с, приводит ОПЕК сведения вторичных источников данных в своем отчете.

При этом Нигерия снизила добычу на 114 тыс. б/с - до 1,27 млн б/с, хотя вместе со всеми странами ОПЕК+ имела право с августа нарастить добычу нефти.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом новых разрешенных квот на август, страны ОПЕК исполнили в прошлом месяце сделку ОПЕК+ на 128%.

Так, с августа Саудовская Аравия могла нарастить добычу нефти до 9,595 млн б/с, однако согласно данным вторичных источников, на которые ссылается ОПЕК, производство нефти в стране составило лишь 9,488 млн б/с, то есть на 107 тыс. б/с меньше разрешенного уровня.

В то же время Саудовская Аравия отчиталась в ОПЕК, что в августе нарастила добычу на 88 тыс. б/с - до 9,56 млн б/с. Таким образом, королевство исполнило сделку на 108% (основываясь на данных вторичных источников).

Нигерия выполнила соглашение на 239%.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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