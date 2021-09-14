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Внутренняя политика 14.09.2021 13:45

Президент Алиев назначил глав ИВ Джалилабадского и Шамкирского районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рафига Джалилова главой исполнительной власти Джалилабадского района.

Другим распоряжением глава государства освободил Джалилова от должности замначальника государственной службы по вопросам имущества министерства экономики.

Президент Алиев также подписал распоряжение о назначении Рашада Тагиева главой ИВ Шамкирского района.

Текст распоряжений опубликован во вторник на сайте главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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