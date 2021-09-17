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Дальнее зарубежье 17.09.2021 11:38

Нуланд может посетить Москву осенью

Вашингтон и Москва прорабатывают возможность визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Готовится визит Нуланд в Москву этой осенью", - сказал источник.

Точных сроков визита и повестки он не назвал.

Между тем, газета "Коммерсант" в пятницу сообщила, что Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию. Точная дата визита не назначена - в переговорах фигурирует ноябрь.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, НУЛАНД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]