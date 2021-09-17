Нуланд может посетить Москву осенью

Вашингтон и Москва прорабатывают возможность визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Готовится визит Нуланд в Москву этой осенью", - сказал источник.

Точных сроков визита и повестки он не назвал.

Между тем, газета "Коммерсант" в пятницу сообщила, что Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию. Точная дата визита не назначена - в переговорах фигурирует ноябрь.