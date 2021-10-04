Песков: мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи министров стран ОПЕК+

В Кремле заявили, что традиционно не будут предвосхищать какие-то результаты встречи министров стран ОПЕК+.
"Традиционно мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях намеченной на понедельник встречи министров стран ОПЕК+.
Отвечая на вопрос, возможны ли и были ли какие-то контакты у президента России Владимира Путина с его коллегами по ОПЕК, Песков сказал: "В данном случае работа ведется с вице-премьером (Александром) Новаком. У президента каких-либо контактов нет".
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