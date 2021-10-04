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ТЭК 04.10.2021 17:38

Песков: мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи министров стран ОПЕК+

В Кремле заявили, что традиционно не будут предвосхищать какие-то результаты встречи министров стран ОПЕК+.

"Традиционно мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях намеченной на понедельник встречи министров стран ОПЕК+.

Отвечая на вопрос, возможны ли и были ли какие-то контакты у президента России Владимира Путина с его коллегами по ОПЕК, Песков сказал: "В данном случае работа ведется с вице-премьером (Александром) Новаком. У президента каких-либо контактов нет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]