Песков: мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи министров стран ОПЕК+

В Кремле заявили, что традиционно не будут предвосхищать какие-то результаты встречи министров стран ОПЕК+.

"Традиционно мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях намеченной на понедельник встречи министров стран ОПЕК+.

Отвечая на вопрос, возможны ли и были ли какие-то контакты у президента России Владимира Путина с его коллегами по ОПЕК, Песков сказал: "В данном случае работа ведется с вице-премьером (Александром) Новаком. У президента каких-либо контактов нет".