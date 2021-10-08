В Кремле обещают ответные меры России на действия НАТО, исходя из национальных интересов

Россия сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО, исходя из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет. Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают. Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, НАТО - это не инструмент сотрудничества и взаимодействия.

"Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его и воспринимаем. И это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока", - сказал Песков.

В минувшую среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить численность миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение сократить размер миссии РФ не связано с какими-то конкретными делами.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими-либо конкретными событиями", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировала усиление "злонамеренной деятельности со стороны России", и поэтому альянсу "нужно быть бдительным".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в четверг, что сокращение численности российского постпредства при НАТО удивило Москву, но не стало неожиданностью, при этом никаких официальных причин высылки дипломатов не приводилось.

По ее словам, "удивил (этот шаг) своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было".

"При этом началась кампания в СМИ, клеветническая кампания, она характеризуется целым рядом и вбросов, и дезинформацией, которая была озвучена по линии НАТО", - отметила Захарова.