ГААД получит 2,6 млн манатов на реконструкцию ряда дорог в Сабаильском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 2,6 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автодорог, соединяющих поселки Бибиэйбат и Бадамдар в Сабаильском районе Баку.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Э.Шафиев