Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9637 RUR   0.0237 GBR   2.3145 TRY   0.1881

Цена на нефть

12.10 $/bbl   WTI 80.64 0.12 Brent 83.42 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 13.10.2021 15:06

ГААД получит 2,6 млн манатов на реконструкцию ряда дорог в Сабаильском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 2,6 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автодорог, соединяющих поселки Бибиэйбат и Бадамдар в Сабаильском районе Баку.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ДОРОГИ


Похожие новости


Штат аппарата Минсельхоза сократился, AKIA – увеличился Президент Алиев назначил глав ИВ Джалилабадского и Шамкирского районов Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах Президент Алиев снял с должности главу Садаракского района НАР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]