Президенты Азербайджана и Турции 8 ноября примут участие в запуске аэропорта в Физули

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган примут 8 ноября 2021 года участие в церемонии ввода в эксплуатацию Физулинского аэропорта (Карабахский экономический район страны), сообщает турецкий телеканал «Haberturk».

По данным телеканала, церемония запуска аэропорта приурочена к первой годовщине освобождения азербайджанского города Шуша от армянской оккупации.

Первые полеты в аэропорту Физули начались 5 сентября 2021 года.

В Физулинском международном аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3 000 метров и шириной 60 метров. Она полностью оборудована системами посадки и навигации по приборам, освещением, первичными и вторичными радиолокационными системами для обеспечения безопасности полетов в соответствии со всеми требованиями ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов.

По поручению президента Алиева на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана также ведется строительство еще двух международных аэропортов - в Лачинском и Зангиланском районах.

Н.Аббасова