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Карабах 13.10.2021 16:56

Президенты Азербайджана и Турции 8 ноября примут участие в запуске аэропорта в Физули

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган примут 8 ноября 2021 года участие в церемонии ввода в эксплуатацию Физулинского аэропорта (Карабахский экономический район страны), сообщает турецкий телеканал «Haberturk».

По данным телеканала, церемония запуска аэропорта приурочена к первой годовщине освобождения азербайджанского города Шуша от армянской оккупации.

Первые полеты в аэропорту Физули начались 5 сентября 2021 года.

В Физулинском международном аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3 000 метров и шириной 60 метров. Она полностью оборудована системами посадки и навигации по приборам, освещением, первичными и вторичными радиолокационными системами для обеспечения безопасности полетов в соответствии со всеми требованиями ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов.

По поручению президента Алиева на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана также ведется строительство еще двух международных аэропортов - в Лачинском и Зангиланском районах.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]