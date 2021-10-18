Боррель советует Ирану поторопиться с возвращением на переговоры по атому

Властям Ирана следует поспешить с возвращением в переговорный процесс по теме иранского атома, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Время - не на стороне Ирана. Ему следует побыстрее вернуться за стол переговоров", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС.

Кроме того, Боррель подтвердил, что, вопреки утверждениям иранской стороны, никаких переговоров с Ираном по этой теме в Брюсселе на ближайший четверг не запланировано.

"На четверг у нас, насколько я знаю, не запланировано встреч. Если бы что-то было запланировано, я бы знал", - сказал глава европейской дипломатии.

Ранее в понедельник западные СМИ сообщили, что иранские власти заявили о намерении провести в четверг переговоры с ЕС в Брюсселе по атомной проблеме.

Представитель МИД Ирана Саида Хатибзаде сообщил, что замглавы иранского МИД Али Багери проведет встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудит с европейскими дипломатами возвращение к ядерным переговорам. Однако агентство Bloomberg затем сообщило со ссылкой на представителя ЕС, что на четверг подобные переговоры европейская сторона не планирует.

США и ЕС неоднократно призывали Тегеран в скором времени вернуться за стол переговоров в Вене по иранскому атому. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что в случае, если Иран продолжит откладывать возобновление переговоров по СВПД, Вашингтон будет искать другие пути решения проблемы.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США участвовали в консультациях опосредованным путем. В настоящее время переговоры поставлены на паузу. Иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран будет готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.