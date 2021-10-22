Макрон не ожидает быстрого снижения цен на газ

Президент Франции Эмманюэль Макрон не видит оснований рассчитывать в ближайшие месяцы на снижение цен на газ и бензин в Европе.

"В том, что касается газа, бензина, то цены из-за тенденций на мировых рынках останутся высокими. Никто мне не говорил, что они могут снизиться через два или три месяца", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Так что над этой проблемой нужно будет работать", - добавил он.