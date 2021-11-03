Два пилота погибли при падении Ан-12 в Иркутской области

Два человека стали жертвами крушения Ан-12 под Иркутском, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет Ан-12 потерпел крушение во время захода на посадку в Иркутске. Погибли два человека - пилоты", - сказал источник.

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.