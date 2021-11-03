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СНГ 03.11.2021 16:42

Два пилота погибли при падении Ан-12 в Иркутской области

Два человека стали жертвами крушения Ан-12 под Иркутском, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет Ан-12 потерпел крушение во время захода на посадку в Иркутске. Погибли два человека - пилоты", - сказал источник.

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]