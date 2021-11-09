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ТЭК 09.11.2021 21:34

Минэнерго США ожидает сохранение цены Brent до конца 2021г на уровне $82/барр., в 2022г - снижение до $72/барр

Минэнерго США ожидает сохранение цены Brent до конца 2021 года на уровне $82/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Ранее управление прогнозировало цену нефти Brent в четвёртом квартале на уровне $81 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Brent в октябре составила $84 за баррель, что на $9 больше, чем в сентябре, а средняя цена WTI составила $81 за баррель, что на $10 больше, чем в сентябре.

"Без поправки на инфляцию эти цены были самыми высокими среднемесячными ценами с октября 2014 года. Ограничения в отношении мировой добычи нефти и ожидания повышения спроса этой зимой продолжают способствовать повышению ценового давления. [...] Кроме того, несколько стран, таких как Таиланд, Израиль, Австралия и США, ослабили ограничения на международное передвижение в начале ноября, что может поддержать рост спроса на топливо для авиаперелетов в некоторых регионах этой зимой", - отмечает EIA.

EIA отмечает, что цены на нефть выросли за последний год в результате стабильного сокращения мировых запасов нефти, которое в среднем составило 1,9 млн б/с в течение первых трех кварталов 2021 года. "В дополнение к устойчивому сокращению запасов цены выросли после того, как ОПЕК+ объявила в начале октября и подтвердила 4 ноября, что группа сохранит текущие производственные цели неизменными. Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent останутся близкими к текущим уровням до конца 2021 года, составляя в среднем $82 за баррель в четвертом квартале 2021 года. В 2022 году мы ожидаем, что рост добычи в странах ОПЕК+, США и других странах, не входящих в ОПЕК, будет опережать рост мирового потребления нефти и будет способствовать снижению цен на нефть Brent с текущих уровней до среднегодового уровня в $72 за баррель", - говорится в докладе.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]