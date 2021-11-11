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ТЭК 11.11.2021 17:01

Сенаторы-демократы призывают Байдена запретить экспорт нефти из-за роста цен на бензин

Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением, в том числе со стороны своих однопартийцев, призывающих его урегулировать вопрос с ростом цен на бензин в стране.

Одиннадцать сенаторов-демократов на этой неделе в коллективном письме потребовали от президента принять незамедлительные меры. В послании говорится о "неоправданном бремени", которое ложится на домохозяйства и малый бизнес, и содержатся призывы запретить экспорт нефти.

Конгресс США снял соответствующий запрет, действовавший 40 лет, в 2015 году, что привело к изменению геополитического баланса и подорвало экономики ряда государств, пишет Bloomberg. На текущий момент Штаты являются крупнейшим в мире нефтепроизводителем, при этом американская нефть поступает более чем в 50 стран, а объемы поставок зачастую превосходят показатель для каждого из членов ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии.

Возвращение запрета понизит цену нефти WTI, но негативно скажется на производителях сланцевой нефти, которые восстанавливаются после прошлогоднего беспрецедентного падения рынка. В свою очередь, нефтепереработчики в Мексиканском заливе, которые зависят от импортируемой нефти, могут в конечном итоге столкнуться с еще большими расходами на покупку сырья за рубежом.

"Если заблокировать доступ к нефти и спровоцировать искусственное падение цены WTI, это, вероятно, больше навредит производителям нефти, чем поможет водителям", - сказал управляющий директор исследовательской компании ClearView Energy Partners.

Для союзников США, переживающих энергетический кризис, который уже привел к банкротству нескольких британских поставщиков электроэнергии и закрытию ряда промышленных предприятий в Европе, потеря доступа к поставкам американской нефти стала бы серьезным ударом. Объем экспорта США регулярно превосходит 3 млн баррелей в сутки, что больше, чем производят крупнейшие страны-члены ОПЕК, включая Кувейт и Иран.

"Последствия запрета будут крайне существенными", - предупреждает портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Мэтт Салли.

Пока не ясно, решит ли Байден вводить запрет, даже несмотря на слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что такая возможность существует. "Это инструмент, который мы не использовали, но все же это инструмент", - сказала Грэнхолм в прошлом месяце на форуме, организованном Financial Times.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]