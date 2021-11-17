ЕС призывает Ереван и Баку заняться всеми нерешенными вопросами, в том числе - по поводу границы

В ЕС в среду выразили обеспокоенность эскалацией кризиса на границе Армении с Азербайджаном, призывают страны воздержаться от проявления насилия и вернуться к переговорам.
"ЕС призывает Армению и Азербайджан проявить максимальную сдержанность, отвести силы, находящиеся в районе, и уважать обязательства в рамках двух трехсторонних соглашений. Мы призываем обе стороны вернуться к переговорам для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.
В Евросоюзе также подтвердили приверженность работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряжения и построения безопасного, стабильного и мирного Южного Кавказа.
Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан остановить столкновения на границе и незамедлительно положить конец росту напряженности, а также сообщил, что общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с развитием ситуации в регионе.
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