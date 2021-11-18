ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении в четверг вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в направлении Товузского района.
«Подразделения вооруженных сил Армении 18 ноября в 14:10 без всякой причины обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Коханеби Товузского района (на границе с Арменией – ИФ) со своих позиций в направлении села Чинарлы Шамшаддинского района», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.
Интенсивный обстрел велся с применением стрелковых орудий.
«Противник был подавлен ответным огнем. Потерь среди личного состава азербайджанских подразделений не зафиксировано», - подчеркивает ведомство.
Х.Насирзаде
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