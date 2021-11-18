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Оборона 18.11.2021 15:37

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении в четверг вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в направлении Товузского района.

«Подразделения вооруженных сил Армении 18 ноября в 14:10 без всякой причины обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Коханеби Товузского района (на границе с Арменией – ИФ) со своих позиций в направлении села Чинарлы Шамшаддинского района», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Интенсивный обстрел велся с применением стрелковых орудий.

«Противник был подавлен ответным огнем. Потерь среди личного состава азербайджанских подразделений не зафиксировано», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]